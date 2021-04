Covid in Francia, 30mila nuovi casi e 350 morti (Di martedì 27 aprile 2021) Il ministero della Salute francese ha segnalato altri 30.317 casi di coronavirus e 347 morti per la malattia, già contratta da 5.534.313 persone, di cui 103.603 morte. Attualmente sono 30.281 le ... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) Il ministero della Salute francese ha segnalato altri 30.317di coronavirus e 347per la malattia, già contratta da 5.534.313 persone, di cui 103.603 morte. Attualmente sono 30.281 le ...

