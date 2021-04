Covid, in Campania 1.654 nuovi casi (9,2% l’indice di contagio). Altri 37 morti (25 nelle ultime 48 ore) (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 1.654 i positivi del giorno in Campania, di cui 528 sintomatici, su 18.035 tamponi molecolari processati. Questi i dati diffusi dall’unità di crisi regionale. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,2%. Sono 37 le persone decedute (25 nelle ultime 48 ore) e 1.657 quelle guarite. Dall’inizio dell’emergenza Covid ad oggi sono state 6.305 le vittime in Campania, mentre 288.080 le persone guarite. I ricoverati in terapia intensiva sono 136, cinque meno di ieri, su 656 posti letto disponibili, mentre sono 1.506, 21 meno di ieri, i posti letto di degenza occupati su 3.160 complessivamente disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 1.654 i positivi del giorno in, di cui 528 sintomatici, su 18.035 tamponi molecolari processati. Questi i dati diffusi dall’unità di crisi regionale. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,2%. Sono 37 le persone decedute (2548 ore) e 1.657 quelle guarite. Dall’inizio dell’emergenzaad oggi sono state 6.305 le vittime in, mentre 288.080 le persone guarite. I ricoverati in terapia intensiva sono 136, cinque meno di ieri, su 656 posti letto disponibili, mentre sono 1.506, 21 meno di ieri, i posti letto di degenza occupati su 3.160 complessivamente disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

