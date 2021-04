Covid | immunologo | “Tracce virus al supermarket? Rischi bassissimi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 27 aprile 2021) “Non è sorprendente trovaredi materiale genetico del coronaSars-CoV-2 su oggetti di uso comune, però non deve essere vista come una cosa preoccupante, perché avere materiale genetico su una superficie non vuol dire che ci sia ilvivo. Uno studio degli statunitensi Cdc”, Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, “qualche giorno fa riportava l’entità delo di contagio in questa modalità. Uno teorico: la possibilità di infezione da contatto con una superficie contaminata era data come minore di 1 su 10mila”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Mario Clerici, docente di immunologia dell’università degli Studi di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi. Fin dall’inizio della pandemia si discute sulle diverse fonti del contagio da ...