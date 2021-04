Covid, il sindaco di Procida: “Da domani al via la campagna di vaccinazione di massa” (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Esaurita la categoria over 60, sul territorio di Procida a partire da domani, mercoledì 28 aprile, entrerà nel vivo la campagna di vaccinazione di massa con la quale entro sabato sarà somministrata la prima dose all’intera popolazione che ne farà richiesta attraverso la registrazione sulla piattaforma”. E’ quanto fa sapere il Comune di Procida. I cittadini saranno convocati via mail dall’Asl Napoli 2 Nord, competente sul territorio di 32 comuni della provincia di Napoli (tra cui le isole Ischia e Procida) presso la sede del Municipio, dove saranno temporaneamente sospese le abituali attività di ufficio rivolte a pubblico. “Con questa operazione, e grazie all’efficace coordinamento con il direttore sanitario dell’Asl Napoli 2 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Esaurita la categoria over 60, sul territorio dia partire da, mercoledì 28 aprile, entrerà nel vivo ladidicon la quale entro sabato sarà somministrata la prima dose all’intera popolazione che ne farà richiesta attraverso la registrazione sulla piattaforma”. E’ quanto fa sapere il Comune di. I cittadini saranno convocati via mail dall’Asl Napoli 2 Nord, competente sul territorio di 32 comuni della provincia di Napoli (tra cui le isole Ischia e) presso la sede del Municipio, dove saranno temporaneamente sospese le abituali attività di ufficio rivolte a pubblico. “Con questa operazione, e grazie all’efficace coordinamento con il direttore sanitario dell’Asl Napoli 2 ...

