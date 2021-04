(Di martedì 27 aprile 2021) Ronma, 27 apr. (Adnkronos) - "all'impegno die Forza Italia, ilha accettato dila posizione sul: da maggio, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, saranno rivisti i limiti temporali di lavoro e per gli spostamenti". Cosìdi

Advertising

rtl1025 : ?? Sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il #coprifuoco alle 22. E' quanto si apprende da fonti di Governo, dop… - TgLa7 : #Covid, fonti #Lega: illogiche e punitive alcune restrizioni - TV7Benevento : **Covid: fonti centrodestra, 'grazie a Lega-Fi ok governo a rivedere coprifuoco'**... - giornaleradiofm : Covid: Fonti FdI, su coprifuoco il governo è nel caos: (ANSA) - ROMA, 27 APR - 'Sul coprifuoco il governo è nel cao… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, fonti ministeri: su coprifuoco 'tagliando' a metà maggio #covid -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid fonti

"Sul coprifuoco il governo è nel caos... Meno male che gli ordini del giorno non contavano nulla e che questo sul coprifuoco era inutile...". E' la prima reazione daFdI rispetto all'intesa raggiunta all'interno della maggioranza su un ordine del giorno in merito alle prossime restrizioni. .27 apr 17:15ministeri: su coprifuoco "tagliando" a metà maggio Sul coprifuoco alle 22, così come su altri aspetti del decreto riaperture, verrà fatto un 'tagliando' tra il 10 ed il 14 ...I vertici aziendali ostentano il rispetto dei protocolli di sicurezza. Ma senza il nostro articolo nessuno avrebbe saputo del focolaio tra il personale a contatto con il pubblico ...WASHINGTON (Reuters) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden concluderà venerdì i primi 100 giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca. Giudicare la performance di un presidente dopo i primi 100 ...