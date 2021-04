Covid, dubbi su vaccinazione per 15% italiani (Di martedì 27 aprile 2021) Il 7,5% della popolazione italiana è fortemente deciso a non sottoporsi a vaccinazione contro Covid-19. A cui si aggiunge un 9% e oltre di perplessi. In totale, più di 15 cittadini su 100 hanno dubbi. Un numero consistente che, se fosse confermato, potrebbe determinare dei problemi rispetto all’obiettivo di vaccinare l’intera popolazione. Di contro, il 73,3% degli italiani è decisamente a favore del vaccino, senza se e senza ma. Se aggiungiamo a questa quota coloro che vorrebbero poter scegliere il prodotto da farsi somministrare, si va a un totale di oltre l’80%. E’ quanto emerge da una ricerca della Fondazione Italia in salute, realizzata da Sociometrica, per rilevare su scala nazionale la propensione degli italiani verso la vaccinazione anti-Covid. Ma chi sono ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Il 7,5% della popolazione italiana è fortemente deciso a non sottoporsi acontro-19. A cui si aggiunge un 9% e oltre di perplessi. In totale, più di 15 cittadini su 100 hanno. Un numero consistente che, se fosse confermato, potrebbe determinare dei problemi rispetto all’obiettivo di vaccinare l’intera popolazione. Di contro, il 73,3% degliè decisamente a favore del vaccino, senza se e senza ma. Se aggiungiamo a questa quota coloro che vorrebbero poter scegliere il prodotto da farsi somministrare, si va a un totale di oltre l’80%. E’ quanto emerge da una ricerca della Fondazione Italia in salute, realizzata da Sociometrica, per rilevare su scala nazionale la propensione degliverso laanti-. Ma chi sono ...

Advertising

NaughtyPepe : RT @LaviniaBLR: Pensate quanto basta poco per trovare il covid, è sufficiente strofinare il tampone su una qualsiasi superficie Non è chia… - italiaserait : Covid, dubbi su vaccinazione per 15% italiani - striscia_rossa : #Covid-19, i dubbi sulla pandemia. Cinque ostacoli all'immunità di gregge, nonostante la vaccinazione di massa. I v… - lifestyleblogit : Covid, dubbi su vaccinazione per 15% italiani - - Sakurauchi_Hime : RT @LaviniaBLR: Pensate quanto basta poco per trovare il covid, è sufficiente strofinare il tampone su una qualsiasi superficie Non è chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dubbi Takeaway: Renzo Carbonera gira al Terminillo ... particolarmente colpita in questo anno di pandemia da Covid - 19. Maria (Carlotta Antonelli) è un'... Ma i piani di vendetta di 'Tom' si infrangono quando lui e Maria iniziano una relazione e i dubbi di ...

MARTINA CORGNATI, FIGLIA MILVA/ 'Milano non l'ha dimenticata, sono commossa" Su questo non hanno dubbi i fan e le persone che li hanno amati in vita ma aveva qualche dubbio la ... Poi ci tiene a precisare anche che la madre non è morta di Covid e nemmeno di Alzheimer e che a ...

Dubbi e paure per la variante indiana del coronavirus MilanoToday.it Milano, la pioggia frena il ritorno al ristorante: dehors semi vuoti soprattutto per cena Primo giorno di zona gialla all’insegna del maltempo a Milano: la giornata piovosa ha condizionato la riapertura di bar e ristoranti, che da ...

Dna Experience di San Vincenzo, annunciate le date: «Guardiamo avanti verso la ripresa» Il tradizionale evento di fine estate sarà il 25 e 26 settembre. Murzi: «Speriamo così di lanciare un segnale di rinascita» ...

... particolarmente colpita in questo anno di pandemia da- 19. Maria (Carlotta Antonelli) è un'... Ma i piani di vendetta di 'Tom' si infrangono quando lui e Maria iniziano una relazione e idi ...Su questo non hannoi fan e le persone che li hanno amati in vita ma aveva qualche dubbio la ... Poi ci tiene a precisare anche che la madre non è morta die nemmeno di Alzheimer e che a ...Primo giorno di zona gialla all’insegna del maltempo a Milano: la giornata piovosa ha condizionato la riapertura di bar e ristoranti, che da ...Il tradizionale evento di fine estate sarà il 25 e 26 settembre. Murzi: «Speriamo così di lanciare un segnale di rinascita» ...