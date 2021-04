Covid: commissario, 'in arrivo a Regioni 2,2 mln dosi vaccino Pfizer' (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - "Sono 2,2 milioni le dosi di vaccino Pfizer che verranno distribuite a partire da domani mattina alle Regioni/Province autonome. L'afflusso in Italia del vaccino è iniziato nella giornata di oggi e si concluderà domani, quando - a seguire - partiranno tutte le consegne dirette verso le oltre 200 strutture sanitarie designate dalle Regioni". Lo fa sapere in una nota la struttura del commissario per l'emergenza Covid. "Il lotto di Pfizer - si legge - è il più consistente in assoluto tra quelli approvvigionati dall'inizio della campagna vaccinale, e porterà a oltre 22,4 milioni la cifra dei vaccini finora consegnati alle Regioni per le somministrazioni, che hanno intanto superato quota ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - "Sono 2,2 milioni lediche verranno distribuite a partire da domani mattina alle/Province autonome. L'afflusso in Italia delè iniziato nella giornata di oggi e si concluderà domani, quando - a seguire - partiranno tutte le consegne dirette verso le oltre 200 strutture sanitarie designate dalle". Lo fa sapere in una nota la struttura delper l'emergenza. "Il lotto di- si legge - è il più consistente in assoluto tra quelli approvvigionati dall'inizio della campagna vaccinale, e porterà a oltre 22,4 milioni la cifra dei vaccini finora consegnati alleper le somministrazioni, che hanno intanto superato quota ...

