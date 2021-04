Covid | Cannito | “tutto esaurito all’Art Village per riapertura | coprifuoco alle 22 lede libertà costituzionali’

(Di martedì 27 aprile 2021) “di Roma per ladel nostro auditorium. Doppio spettacolo e mercoledì replicheremo. Si tratta di un segnale assolutamente positivo, i cittadini non hanno più timore di uscire e di partecipare agli eventi. Sentono fortissima la necessità di riappropriarsi della loro vita ed anche del teatro”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Luciano, alla guida nella capitale dell’Art, l’Accademia Internazionale di Arti Performative. Non nasconde Lucianoche fare il secondo spettacolo per ildecretato22 “è indubbiamente complicato. A mio avviso ilrimane un problema, andrebbe eliminato – ha spiegato ancora- Sembra quasi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cannito

Adnkronos

L'assessore al bilancio Nadiaha invece riassunto : "Ci attende un anno complesso con tante ... Il servizio Sad, sospeso per un periodo dell'anno precedente causa, è poi proseguito con un ...... in presenza, il 20 aprile 2021, con i sindaci dei Comuni capoluogo, Bruno, Bottaro,, il ...di categoria ritenendola lungimirante discuterla in un periodo di stasi dovuto all'emergenza, ...testimone di giustizia Giancarlo Modugno Gianluca Memoli Gianni Spinelli Giuseppe Bernardi Giuseppe Cannito Giuseppe Cannito, teologo Giuseppe Di Bisceglie Giuseppe Sannicandro Giuseppe Urbano Grazia ...Le mascherine chirurgiche erano in… - GiuseppeZangar1 : @ricpuglisi In quale momento i politici chiederanno scusa per i docenti, collaboratori scolastici morti per covid p… - mariiimariiiia : ...