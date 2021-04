Covid Campania | oggi 1 654 contagi | bollettino 27 aprile

(Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.654 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 27, mentre si alza l'allerta per la variante indiana. Da ieri si registrano altri 37 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.035 tamponi molecolari. Nella regione non sono adsegnalati casi ricollegabili alla nuova variante indiana. Dei 1.654 nuovi positivi, 528 sono risultati sintomatici o paucisintomatici. Il totale dei decessi indall'inizio della pandemia è 6.305. I nuovi guariti sono 1.657; il totale dei guariti è 288.080. Insono 136 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.506 i pazientiricoverati in reparti di degenza.

