Covid, cambiano le regole: ecco come si cura a casa (Di martedì 27 aprile 2021) Alessandro Nunziati Aggiornata la circolare con le linee guida per curare a casa i casi lievi di Covid. Tra le novità la valutazione sui pazienti da indirizzare nei centri per il trattamento con gli anticorpi monoclonali. La circolare, firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero Gianni Rezza e dal direttore della Programmazione sanitaria Andrea Urbani, aggiorna le linee guida emanate a novembre, ma seguiranno altri aggiornamenti. “Per caso lieve – si legge nel testo della circolare – si intende presenza di sintomi come febbre (più di 37.5 gradi C), malessere, tosse, faringodinia, congestione nasale, cefalea, mialgie, diarrea, anosmia, disgeusia, in assenza di dispnea, disidratazione, alterazione dello stato di coscienza. In linea generale, per soggetti con queste caratteristiche cliniche non è ... Leggi su improntaunika (Di martedì 27 aprile 2021) Alessandro Nunziati Aggiornata la circolare con le linee guida perre ai casi lievi di. Tra le novità la valutazione sui pazienti da indirizzare nei centri per il trattamento con gli anticorpi monoclonali. La circolare, firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero Gianni Rezza e dal direttore della Programmazione sanitaria Andrea Urbani, aggiorna le linee guida emanate a novembre, ma seguiranno altri aggiornamenti. “Per caso lieve – si legge nel testo della circolare – si intende presenza di sintomifebbre (più di 37.5 gradi C), malessere, tosse, faringodinia, congestione nasale, cefalea, mialgie, diarrea, anosmia, disgeusia, in assenza di dispnea, disidratazione, alterazione dello stato di coscienza. In linea generale, per soggetti con queste caratteristiche cliniche non è ...

Advertising

emilianobos : All’aperto senza #mascherina: qui in #America cambiano i criteri per adulti vaccinati Lo dirà #Biden tra qualche o… - MonicaSpizzico : RT @nicolaferrini: Internal #audit, gli impatti della Covid-19: come cambiano i controlli - infoitinterno : Vaccino Covid Campania, cambiano le categorie di priorità: tutti ricollocati per fascia d’età - ictpower_it : RT @nicolaferrini: Internal #audit, gli impatti della Covid-19: come cambiano i controlli - nicolaferrini : Internal #audit, gli impatti della Covid-19: come cambiano i controlli -