Covid, cala il tasso di positività ma altri 37 morti: il bollettino (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Curva del contagio in calo in Campania. Si registrano oggi 1.654 positivi – 1126 asintomatici e 528 sintomatici – su 18.035 tamponi effettuati. Il tasso è del 9,17% rispetto all'11,28 di ieri. 37 i morti, per un totale di 6.305 complessivi da inizio pandemia. cala l'occupazione di posti in terapia intensiva (136 oggi rispetto ai 141 di ieri) e di degenza ordinaria (1.506 a fronte dei precedenti 1.527). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.654 (*) di cui Asintomatici: 1.126 (*) Sintomatici: 528 (*)* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 18.035 Tamponi antigenici del giorno: 9.701 ?Deceduti: 37 (**)? Totale deceduti: 6.305 Guariti: 1.657 Totale guariti: ...

