Così Grecia e Spagna salvano il Turismo (Di martedì 27 aprile 2021) Controlli rigidi, test diagnostici obbligatori in entrata e uscita, confinamento perimetrale, dispiegamento di forze dell'ordine, rastrellamenti a tappeto su spiagge, ville vacanze, hotel, ristoranti e locali notturni. E' l'approccio che Spagna e Grecia stanno mettendo in atto in vista dell'estate 2021, l'ultima spiaggia cui approdare per evitare il defoult in un settore chiave per l'economia nazionale come il Turismo che lamenta, in alcuni casi, crolli che toccano il 90% del fatturato rispetto al 2019. Premesso che, già da tempo, Spagna e Grecia non sono "chiuse per Covid" come l'Italia la parola magica per attirare i turisti in questo momento storico è "covid free" e intorno a questo asse, da mesi, si muovono le politiche economiche dei governi che puntano sul Turismo per il ...

