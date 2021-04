“Cosa non si vede nei video dell’Isola”. Da Barbara D’Urso la bomba dell’ex naufraga su Gilles Rocca (Di martedì 27 aprile 2021) Le vicende dei naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi’ sono trattati ogni giorno da Barbara D’Urso nella sua trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’. Nella puntata di martedì 27 aprile si è dunque discusso in particolare di uno dei concorrenti del reality show presentato da Ilary Blasi. Stiamo parlando di Gilles Rocca, il quale è stato attaccato in maniera molto dura. Una vip, ex protagonista proprio del programma Mediaset, non ha usato parole dolci per soffermarsi sul giovane che sta in Honduras. Intanto, l’influencer Deianira Marzano ha rivelato ore fa un aspetto negativo sempre su Gilles: “A quanto pare la fidanzata di Gilles Rocca ha tolto tutte le foto con lui e ha fatto proprio bene”, mostrando la homepage dell’account di Miariam Galanti. Ma secondo quanto riporta il sito ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Le vicende dei naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi’ sono trattati ogni giorno danella sua trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’. Nella puntata di martedì 27 aprile si è dunque discusso in particolare di uno dei concorrenti del reality show presentato da Ilary Blasi. Stiamo parlando di, il quale è stato attaccato in maniera molto dura. Una vip, ex protagonista proprio del programma Mediaset, non ha usato parole dolci per soffermarsi sul giovane che sta in Honduras. Intanto, l’influencer Deianira Marzano ha rivelato ore fa un aspetto negativo sempre su: “A quanto pare la fidanzata diha tolto tutte le foto con lui e ha fatto proprio bene”, mostrando la homepage dell’account di Miariam Galanti. Ma secondo quanto riporta il sito ...

