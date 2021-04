Corsa al Campidoglio | in pista solo Raggi e Calenda I big si ' nascondono'

(Di martedì 27 aprile 2021) AGI - Laper ilè il racconto della grande paura di tutti gli schieramenti di 'bruciarsi' nell'amministrare una città dove negli ultimi anni dodici anni sindaci e maggioranze sono usciti politicamente con le ossa rotte. Tra veti, indecisioni e tatticismi legati ai sondaggi, a cinque mesi dalle elezioni ci sono appena due candidati in campo: Virginia, che tenta il bis al termine di cinque anni complicati e con la contrarietà di una parte degli stessi 5 stelle; il leader di Azione Carlo, che dopo lo strappo con il centrosinistra corre in solitaria con l'appoggio di Italia Viva. La partita è aperta, la poltrona di Palazzo Senatorio contendibile, ma centrosinistra e centrodestra non trovano un candidato, tra ritrosia dei leader nazionali ad impegnarsi in prima persona e una classe ...

Non si candida alla corsa per il Campidoglio. Anche questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha ribadito il suo 'no' alla candidatura a sindaco di Roma Capitale, ospite di RaiNews24. 'Io non ...