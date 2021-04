Coronavirus, variante indiana in Veneto. Ue avvia azione legale contro AstraZeneca – LIVE (Di martedì 27 aprile 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 8.15 – variante indiana, indagine epidemiologica su comunità sikh nella Provincia di Latina 22.00 – Fiaccolata di Fratelli d’Italia davanti a Palazzo Chigi per l’abolizione del coprifuoco – VIDEO 21.30 – Coronavirus, aggiornate le cure domiciliari: sì ai monoclonali 17.25 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 aprile Coronavirus15.15 – Ue avvia azione legale contro AstraZeneca 14.35 – Covid, la variante indiana in ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 8.15 –, indagine epidemiologica su comunità sikh nella Provincia di Latina 22.00 – Fiaccolata di Fratelli d’Italia davanti a Palazzo Chigi per l’abolizione del coprifuoco – VIDEO 21.30 –, aggiornate le cure domiciliari: sì ai monoclonali 17.25 –in Italia, il bollettino del 26 aprile15.15 – Ue14.35 – Covid, lain ...

Advertising

rtl1025 : ?? È stata individuata anche in #Veneto la variante indiana del #Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca #Zaia. - Carlo61093422 : RT @MinutemanItaly: 'Le vaccinazioni non arrestano, ma aumentano diffusione del virus. Si desume da uno studio dell’Università di Tel Aviv… - bizcommunityit : Coronavirus, variante indiana anche in Veneto - Marco82079733 : Se tutti sanno Sapevano E sapranno Cosa fare Perché Non fanno Non hanno fatto Non faranno Nulla Solo per vil d… - M1kM3n : RT @MinutemanItaly: 'Le vaccinazioni non arrestano, ma aumentano diffusione del virus. Si desume da uno studio dell’Università di Tel Aviv… -