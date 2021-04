Coronavirus, variante indiana in Italia: due casi in Veneto, come si sono contagiati (Di martedì 27 aprile 2021) La variante indiana del Coronavirus arriva anche in Italia: due casi accertati nel Veneto, ecco come si sono contagiati La pandemia da Covid-19 continua ad imperversare. A preoccupare adesso è l’India, salita al secondo posto (dietro gli Stati Uniti) per incidenza del virus nella propria nazione. I contagi aumentano a dismisura, così come il numero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 aprile 2021) Ladelarriva anche in: dueaccertati nel, eccosiLa pandemia da Covid-19 continua ad imperversare. A preoccupare adesso è l’India, salita al secondo posto (dietro gli Stati Uniti) per incidenza del virus nella propria nazione. I contagi aumentano a dismisura, cosìil numero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rtl1025 : ?? È stata individuata anche in #Veneto la variante indiana del #Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca #Zaia. - infoitinterno : Coronavirus, negativi alla variante indiana i primi test sulla comunità della provincia di Latina - enricobet : RT @MinutemanItaly: 'Le vaccinazioni non arrestano, ma aumentano diffusione del virus. Si desume da uno studio dell’Università di Tel Aviv… - divorex82 : RT @Adnkronos: Primo caso di #varianteindiana del #coronavirus scoperto in Svizzera, un passeggero in transito in un aeroporto elvetico. ht… - fracchio_2 : RT @MinutemanItaly: 'Le vaccinazioni non arrestano, ma aumentano diffusione del virus. Si desume da uno studio dell’Università di Tel Aviv… -