Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 27 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) L’andamento aggiornato di contagi di Coronavirus in Italia oggi 27 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 8.444 nuovi positivi e i 301 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I nuovi positivi di oggi 27 aprile suddivisi regione per regione: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.924 tamponi: 2.089 nel percorso nuove diagnosi (di cui 637 nello screening con percorso Antigenico) e 1.835 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 223 (69 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Ancona, 65 in provincia di Pesaro-Urbino, 12 in provincia di Fermo, 42 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione). In Basilicata 94 nuovi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) L’andamento aggiornato di contagi diin27con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 8.444 nuovi positivi e i 301 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I nuovi positivi di27suddivisi regione per regione: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.924 tamponi: 2.089 nel percorso nuove diagnosi (di cui 637 nello screening con percorso Antigenico) e 1.835 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 223 (69 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Ancona, 65 in provincia di Pesaro-Urbino, 12 in provincia di Fermo, 42 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione). In Basilicata 94 nuovi ...

