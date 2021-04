Coronavirus in Umbria | il bollettino del 27 aprile | 96 positivi | un morto e 82 guariti

(Di martedì 27 aprile 2021) Vaccini anti - Covid, 'scatto' dell': seconda in Italia per percentuale di dosi somministrate 272021, vaccino Johnson & Johnson: nuova comunicazione di Aifa 262021 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Umbria

Sono meno di 200 i pazienti Covid presenti in. Rispetto al giorno precedente se ne contano, infatti, 197. Di questi 47 si trovano all'...aumentano i casi totali di infezione da. Sono ...in zona gialla: le regole dal 26 aprileStando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 18.091.401 le somministrazioni ... rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 93,4%. Seguono Umbria (93,2%) e Puglia ...Martedì 27 aprile aprile sono stati registrati 96 nuovi casi di contagio ( erano 25 lunedì ), che salgono quindi a 54.036 totali dall'inizio dell'epidemia, di cui gli attualmente positivi sono 2.998 ( ...