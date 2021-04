Coronavirus | in Lombardia 54 decessi in 24 ore Più che raddoppiati i nuovi ingressi in terapia intensiva

(Di martedì 27 aprile 2021) Il bollettino del 27 aprile Nelle ultime 24 ore insi contano 1.369positivi al(ieri 872) e 54 morti (ieri 31). I ricoverati sono 4.401 (-24), di cui 582 in(ieri 601) e 3.819 in area non critica (ieri 3.824). Inei reparti di rianimazione sono 31, più cherispetto ai 12 di lunedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 797.658, quello delle vittime arriva a 32.742. Il bollettino di martedì 27 aprile registra un tasso di positività del 3,8% (ieri era al 5,1%), con un totale di 35.798 tamponi effettuati (ieri 16.993). Leggi anche:, inscende ancora il numero dei ...

Il bollettino della Lombardia aggiornato a martedì 27 aprile: dati aggiornati su contagi, morti e guariti in uno dei territori più colpiti dalla pandemia