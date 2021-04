Coronavirus, in Italia il tasso positività scende al 3,4% (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 10.404 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.444. Sono invece 373 le vittime in un giorno (ieri 301). In totale... Leggi su feedpress.me (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 10.404 i positivi al test delinnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.444. Sono invece 373 le vittime in un giorno (ieri 301). In totale...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 8.444 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - sole24ore : Tracce di #Covid su #Pos e carrelli: in #Italia i controlli dei #Nas portano alla chiusura di 12 supermercati. Ecco… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 aprile: 10.404 nuovi casi, i morti sono 373 - Corriere : In Italia 10.404 nuovi casi e 373 morti. Cala tasso di positività: 3.4% - VivInterNews : RT @internewsit: Coronavirus in Italia, bollettino 27 aprile: tutti i dati aggiornati - -