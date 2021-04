Coronavirus, il bollettino di oggi 27 aprile: 10,404 nuovi casi e 373 morti (Di martedì 27 aprile 2021) Ieri i nuovi casi erano stati 8.444 e 301 i decessi. Scende al 3,4% il tasso di positività, contro il 5,8% di 24 ore prima. Calano di cento unità i ricoverati in terapia intensiva Leggi su repubblica (Di martedì 27 aprile 2021) Ieri ierano stati 8.444 e 301 i decessi. Scende al 3,4% il tasso di positività, contro il 5,8% di 24 ore prima. Calano di cento unità i ricoverati in terapia intensiva

