Coronavirus, il bollettino del 27 aprile 2021: 10.404 nuovi casi, 373 i decessi. La situazione in Italia (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 10.404 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 8.444 di ieri. In aumento anche i decessi, 373 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 27 aprile 2021. Il tasso di positività è al 3,4% (in calo rispetto a ieri, 5,8%). Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 101 in meno (ieri -13) con 177 ingressi del giorno, e scendono a 2.748, mentre i ricoveri ordinari sono 323 in meno (ieri -27), 20.312 in tutto. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 448.149 Deceduti: 119.912 (+373)

