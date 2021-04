Coronavirus: il bollettino con i dati di oggi 27 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 27 aprile Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 10.404 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 14.688 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 373 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 302.734. Il tasso di positività diminuisce del -2,4% e si attesta al 3,4%. Il totale delle dosi somministrate contro il Covid-19 ad oggi è di 18.253.774. Diminuisce considerevolmente il carico delle terapie intensive con 101 ricoveri in meno rispetto ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021) Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute ilcon isui contagi da, aggiornato ad27: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 10.404 nuovi casi positivi al virus. I guariti disono 14.688 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 373 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 302.734. Il tasso di positività diminuisce del -2,4% e si attesta al 3,4%. Il totale delle dosi somministrate contro il Covid-19 adè di 18.253.774. Diminuisce considerevolmente il carico delle terapie intensive con 101 ricoveri in meno rispetto ...

Advertising

Corriere : In Italia 10.404 nuovi casi e 373 morti. Cala tasso di positività: 3.4% - AntonellaPolli6 : RT @Libero_official: Il #bollettino del 27 aprile: 10.404 contagiati, 14.688 guariti e 373 morti. #Vaccino, per la prima volta più di 500mi… - Soverato : Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 10.404 nuovi casi e 373 morti - trilly153 : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 27 aprile 2021 - Ilsaggiopetty : RT @Open_gol: In Lombardia nelle ultime 24 ore si contano 1.369 nuovi positivi al Coronavirus (ieri erano 872). Il bollettino?? https://t.co… -