Coronavirus, boom di contagi in Argentina: Copa de la Liga Profesional a rischio. I dettagli (Di martedì 27 aprile 2021) La Copa de la Liga Profesional Argentina potrebbe fermarsi a causa dell'aumento dei casi di Covid-19.A chiederlo è stato l'assessore alla Salute del distretto di Buenos Aires, Daniel Gollan: "Abbiamo bisogno di misure drastiche per 15 giorni almeno e il calcio non può fare eccezione", sono state le sue parole. La misura potrebbe essere valutata d'urgenza dall'AFA nelle prossime ore.D'altra parte, nei giorni scorsi, l'Argentina ha superato la barriera dei 60.000 decessi per Coronavirus dall'inizio della pandemia. E di fronte ad un nuovo boom di contagi, il governo argentino nelle scorse settimane aveva stabilito una nuova serie di restrizioni alla circolazione e alle attività commerciali con il proclamato obiettivo di fermare la "seconda ondata".

