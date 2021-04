Coronavirus, Austria riapre tutto: si torna in palestra, al ristorante e ai concerti (Di martedì 27 aprile 2021) Tra pochi giorni, l’Austria muove i primi passi verso la normalità e riapre ristoranti, piscine, eventi e mostre. Mentre la variante indiana del Coronavirus fa paura, c’è chi pensa al futuro e lo vede illuminato dal sole. Come sta succedendo in Austria che, dal 19 maggio, ha deciso di riaprire tutto. Ad annunciarlo è stato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 27 aprile 2021) Tra pochi giorni, l’muove i primi passi verso la normalità eristoranti, piscine, eventi e mostre. Mentre la variante indiana delfa paura, c’è chi pensa al futuro e lo vede illuminato dal sole. Come sta succedendo inche, dal 19 maggio, ha deciso di riaprire. Ad annunciarlo è stato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

