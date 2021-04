Coronavirus, ancora altissimo il numero delle vittime. Tasso positività crolla al 3,44% (Di martedì 27 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Sars-Cov2 in Italia sono stati 10.404 nuovi casi. Un numero che rapportato agli oltre 300mila tamponi fa crollare il Tasso di positività al 3,44%, una discesa del 2,4% rispetto al giorno prima. altissimo, ancora, il numero delle vittime: 373 in 24 ore che porta a 119.912 il numero delle persone morte per Covid-19 da inizio pandemia in Italia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 8.444 mentre le vittime 301. Sono esattamente 302.734 i tamponi molecolari e antigenici, mentre ieri i test erano stati 145.819. Sono 2.748 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Sars-Cov2 in Italia sono stati 10.404 nuovi casi. Unche rapportato agli oltre 300mila tamponi fare ildial 3,44%, una discesa del 2,4% rispetto al giorno prima., il: 373 in 24 ore che porta a 119.912 ilpersone morte per Covid-19 da inizio pandemia in Italia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 8.444 mentre le301. Sono esattamente 302.734 i tamponi molecolari e antigenici, mentre ieri i test erano stati 145.819. Sono 2.748 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in ...

