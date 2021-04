Coronavirus | 10 404 nuovi contagi con 302 734 tamponi I morti sono 373 | calano i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore10.404 ida Sars-CoV-2 accertati in Italia tra i 302.734processati, con un’incidenza del 3,43 per cento. I373, mentrecon sintomi e iin: rispetto a lunedì325 in meno i posti letto occupati nei reparti Covid e 101 in meno nelle rianimazioni. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.