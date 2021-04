Corona virus: Italia, 448149 attualmente positivi a test (-4663 in un giorno) con 119912 decessi (373) e 3413451 guariti (14688). Totale di 3981512 casi (10404) Dati della protezione civile: effettuati 302734 tamponi (Di martedì 27 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 448149 attualmente positivi a test (-4663 in un giorno) con 119912 decessi (373) e 3413451 guariti (14688). Totale di 3981512 casi (10404) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 302734 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 27 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(373) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

soostanca : RT @ecilaotter: dalla mia vuota vita è tutto, linea al corona virus - ecilaotter : dalla mia vuota vita è tutto, linea al corona virus - 59Seagull : Il torpore da vaccino e la sociopatia logistica - TTThesearch : RT @Hale93Nice: Qui in Sardegna 130 appartenenti al famosissimo ???? 'REgNOh di GaYa' si sono riuniti per celebrare il loro dissenso verso… - GiovanniAriola : @Mirith_ Che sia anche una sacrosanta manifestazione contro il fascismo, ma pensare in pieno Corona virus di fare u… -