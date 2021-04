Coprifuoco | si divide anche il centrodestra Meloni alla fiaccolata di Fratelli d’Italia | “Votino il nostro ordine del giorno”

Advertising

FlavioOboti : RT @intuslegens: Quelli di sinistra dicono che il #25aprile divide. Da un lato chi difende le libertà costituzionali, dall'altro chi le sop… - bizcommunityit : Coprifuoco, si divide anche il centrodestra. Meloni alla fiaccolata di Fratelli d’Italia: “Votino… - marisavillani : RT @fattoquotidiano: Coprifuoco, si divide anche il centrodestra. Meloni alla fiaccolata di Fratelli d’Italia: “Votino il nostro ordine del… - ZenatiDavide : Coprifuoco, si divide anche il centrodestra. Meloni alla fiaccolata di Fratelli d’Italia: “Votino il nostro ordine… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Coprifuoco, si divide anche il centrodestra. Meloni alla fiaccolata di Fratelli d’Italia: “Votino il nostro ordine del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco divide

Il Fatto Quotidiano

Lo scontro politico sulagita la maggioranza eanche il centrodestra . Tutti guardano a come si comporterà la Lega domani (martedì), quando - presumibilmente nel pomeriggio - l'Aula della Camera voterà l'...... orario in cui scatta anche ilcontro il Covid. Una questione cheil ministro per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, favorevole a una interpretazione più flessibile, dal ...“Se mi aspetto che Salvini domani voterà l’odg di Fdi? “Come voterà Salvini?”, ha sottolineato Enrico Letta. Le parole di Letta prima e Conte poi, oltre a rappresentare una solida sponda per il minist ...I due non si parlano dopo la lite sul caso Copasir. Mentre il leader della lega raccoglie firme contro il coprifuoco, la presidente di FdI presenta un ordine del giorno per abolirlo ...