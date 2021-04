Coprifuoco, Salvini attacca Crisanti: “Bassetti dice che non serve, qualcun altro si occupa di zanzare” | VIDEO (Di martedì 27 aprile 2021) Coprifuoco, Salvini elogia Bassetti e attacca Crisanti VIDEO “Bassetti si occupa di uomini, qualcun altro di zanzare”: così Matteo Salvini spiega il suo pensiero sul Coprifuoco, mettendo in contrapposizione le opinioni di due virologi, Matteo Bassetti per l’appunto, e Andrea Crisanti. Intervistato da alcuni giornalisti nella giornata di lunedì 26 aprile, primo giorno di riaperture dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto anti-Covid, Salvini ha risposto ad alcune domande, tra cui una inerente al Coprifuoco, che il leader della Lega vorrebbe presto abolire e per cui ha lanciato una petizione ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021)elogiasidi uomini,di”: così Matteospiega il suo pensiero sul, mettendo in contrapposizione le opinioni di due virologi, Matteoper l’appunto, e Andrea. Intervistato da alcuni giornalisti nella giornata di lunedì 26 aprile, primo giorno di riaperture dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto anti-Covid,ha risposto ad alcune domande, tra cui una inerente al, che il leader della Lega vorrebbe presto abolire e per cui ha lanciato una petizione ...

