Coprifuoco: Renzi vuole abolirlo. E il sottosegretario Molteni pensa a un accordo nel governo (Di martedì 27 aprile 2021) «Io la penso come Stefano Bonaccini: è ovvio che vada rivisto il Coprifuoco delle 22. Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti: così non ha senso. Dunque, nei prossimi giorni il Coprifuoco andrà tolto o l'orario prolungato». Così Matteo Renzi nell'enews L'articolo proviene da Firenze Post.

RaiNews : #coprifuoco, #Salvini continua la raccolta delle firme, #Renzi: 'Va tolto, così non ha senso' - AnnalisaChirico : “Il coprifuoco alle 22 non ha senso. Nei prossimi giorni andrà tolto o l’orario prolungato”, così @matteorenzi. Leg… - MediasetTgcom24 : Coprifuoco, Renzi: 'Così non ha senso, va tolto o modificato' #matteorenzi - nickypata : RT @Misurelli77: Renzi sulla scia di salvini: 'il coprifuoco va tolto' La coppia punk rock del momento Propaganda... Nuovo rinascimento e N… - dvcaradonna : RT @Misurelli77: Renzi sulla scia di salvini: 'il coprifuoco va tolto' La coppia punk rock del momento Propaganda... Nuovo rinascimento e N… -