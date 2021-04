Coprifuoco, bocciato l’odg di FdI. Lega e Forza Italia si astengono (Di martedì 27 aprile 2021) Riaperture, FdI presenta un ordine del giorno contro il Coprifuoco chiedendo che venga ritirata la misura. ROMA – Lo scontro sul Coprifuoco è arrivato in Aula con l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia che ha chiesto il ritiro della misura. Dopo la fiaccolata davanti a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha tentato lo scacco in Parlamento. Una mossa che non ha dato i suoi frutti, almeno per quanto riguarda l’ordine del giorno. l’odg, infatti, non è passato dopo una lunga discussione alla Camera. Fdi non ha accettato la rimodulazione e da qui la bocciatura con l’ex maggioranza giallo-rossa che ha votato contro. Lega e Forza Italia si sono astenuti. Giorgia MeloniCoprifuoco, FdI presenta ordine del giorno Dopo le riaperture continua quindi a ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021) Riaperture, FdI presenta un ordine del giorno contro ilchiedendo che venga ritirata la misura. ROMA – Lo scontro sulè arrivato in Aula con l’ordine del giorno di Fratelli d’che ha chiesto il ritiro della misura. Dopo la fiaccolata davanti a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha tentato lo scacco in Parlamento. Una mossa che non ha dato i suoi frutti, almeno per quanto riguarda l’ordine del giorno., infatti, non è passato dopo una lunga discussione alla Camera. Fdi non ha accettato la rimodulazione e da qui la bocciatura con l’ex maggioranza giallo-rossa che ha votato contro.si sono astenuti. Giorgia Meloni, FdI presenta ordine del giorno Dopo le riaperture continua quindi a ...

