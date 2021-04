Coprifuoco, anche Renzi si smarca dalla maggioranza: “Lo sanno tutti che non ha senso” (Di martedì 27 aprile 2021) Il Coprifuoco sta diventando un caso da barzelletta nazionale, se non costituisse un dramma per gli italiani e per la democrazia. Oggi si sono smarcati addirittura in tre. Matteo Renzi, il ministro Andrea Orlando e un membro del Cts, l’immunologo Sergio Abrignani. «Io la penso come Stefano Bonaccini: è ovvio che vada rivisto il Coprifuoco delle 22. Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti. Così non ha senso. Dunque, nei prossimi giorni il Coprifuoco andrà tolto o l’orario prolungato. Regalare questa battaglia a Salvini, a mio giudizio, è un errore politico di quelle forze di maggioranza che, sognando, immaginano un Papeete 2». Lo scrive Matteo Renzi nella enews. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) Ilsta diventando un caso da barzelletta nazionale, se non costituisse un dramma per gli italiani e per la democrazia. Oggi si sonoti addirittura in tre. Matteo, il ministro Andrea Orlando e un membro del Cts, l’immunologo Sergio Abrignani. «Io la penso come Stefano Bonaccini: è ovvio che vada rivisto ildelle 22. Loe privatamente lo dicono. Così non ha. Dunque, nei prossimi giorni ilandrà tolto o l’orario prolungato. Regalare questa battaglia a Salvini, a mio giudizio, è un errore politico di quelle forze diche, sognando, immaginano un Papeete 2». Lo scrive Matteonella enews. LEGGI ...

matteosalvinimi : #Salvini: Letta vuole spingermi fuori dal governo? Invito anche lui a firmare per cancellare l’assurda e insensata… - LegaSalvini : Jerry Calà: 'Coprifuoco alle 22? Mi auguro che cambino idea perché mantenerlo fino al 31 luglio significherebbe ste… - Agenzia_Dire : “Avevo proposto pubblicamente lo slittamento del #coprifuoco alle 23 ma i ministri di ogni partito hanno concordato… - Mikepub1 : RT @borghi_claudio: @Rickyferri1 @redentialex No qui vale quello che ho sempre detto anche per le mozioni di sfiducia. Posto che non ho let… - LaStampa : Scontro sul coprifuoco, anche Renzi vuole toglierlo: “Inutile alle 22”. E il governo apre alla mediazione -