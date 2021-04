Coprifuoco alle 22, regole e sanzioni: oggi il voto in Parlamento per abolirlo (Di martedì 27 aprile 2021) A più di un anno dall'inizio della pandemia a tenere banco è ancora una volta il Coprifuoco. Anzi, oggi in Parlamento sul limite orario alle 22 si gioca una partita importante per... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 aprile 2021) A più di un anno dall'inizio della pandemia a tenere banco è ancora una volta il. Anzi,insul limite orario22 si gioca una partita importante per...

myrtamerlino : Io vorrei capire perché ci accapigliamo per il #coprifuoco alle 22 o alle 23 e non ci accapigliamo per questi… - LegaSalvini : Jerry Calà: 'Coprifuoco alle 22? Mi auguro che cambino idea perché mantenerlo fino al 31 luglio significherebbe ste… - SkyTG24 : La ministra degli affari regionali aveva detto che non ci sarebbe stata nessuna multa per chi resta al ristorante f… - massimopac1 : RT @NMaschio: Coprifuoco alle ore 22 significa morte del turismo. A causa di questa grandiosa intuizione, migliaia di visitatori provenient… - claudiomontar : @acidfaster infatti non capisco perchè dobbiamo stare nello schema e scegliere tra Salvini e De luca. Noi stiamo da… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco alle 'Se i dati migliorano coprifuoco alle 23 e poi alle 24' (Fontana) 'Non posso che ribadire che bisogna presto rivedere presto la misura del coprifuoco, Se vediamo che il trend possa essere in miglioramento credo che si possa iniziare ad allungare alle 23 e vediamo l'evoluzione, poi si può arrivare gradualmente alle 24, si può dare un po ...

Molteni, coprifuoco? Pensiamo cancellarlo con dialogo Governo "Nel momento in cui si decide di poter avviare la riapertura di alcune attività, soprattutto quelle serali, credo bisogni spostare il limite del coprifuoco almeno alle 23 . Quella del coprifuoco è una norma che non è nemmeno supportata e certificata da evidenze scientifiche e sanitarie. Il Paese ha bisogno di riprendersi le sue libertà, anche ...

Coprifuoco alle 22, fino a quando? E' ancora lite QUOTIDIANO.NET Tensioni su riaperture e coprifuoco, tra Letta e Salvini è scontro aperto Dentro la maggioranza, tuttavia, continuano a registrarsi tensioni. La Lega non ha mai fatto mistero di contestare il coprifuoco, soprattutto il mantenimento del suo orario dalle 22 alle 5. Il ...

Riaperture, Coldiretti: in zona gialla 1 milione di italiani ha deciso di cenare fuori (Teleborsa) - Secondo le stime di Coldiretti con le riaperture del 26 aprile circa un milione di italiani ha colto l’occasione per mangiare a cena fuori nelle regioni in zona gialla, nonostante i ...

