Coprifuoco alle 22, a metà maggio una nuova valutazione: trovato l'accordo nella maggioranza (Di martedì 27 aprile 2021) Novità per quanto riguarda il Coprifuoco alle 22, la misura confermata nell'ultimo Decreto Legge e che sta tenendo banco con scontri e polemiche anche in maggioranza. Il Coprifuoco, al momento, è previsto almeno sino 31 luglio, ma già nei giorni scorsi era stata avanzata la possibilità di rivedere i tempi. Oggi, la Camera ha bocciato l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia e fatto quadrato: è stato trovato un accordo che potrebbe, forse, accontentare tutti. Scontro sul Coprifuoco: Salvini e Meloni contro il Governo Se dall'opposizione di Fratelli d'Italia ci si poteva aspettare battaglia contro il Coprifuoco contro la diffusione del Covid-19, più rumore ha fatto l'insistenza della Lega di Matteo Salvini. Pur facendo parte della ...

matteosalvinimi : La libertà vince! Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose FIRME (che continuiamo a rac… - myrtamerlino : Io vorrei capire perché ci accapigliamo per il #coprifuoco alle 22 o alle 23 e non ci accapigliamo per questi… - LegaSalvini : Jerry Calà: 'Coprifuoco alle 22? Mi auguro che cambino idea perché mantenerlo fino al 31 luglio significherebbe ste… - con_la_J : RT @salvinimi: Meloni--- Dittatura. Aprire tutto. Salvini la segue--- no coprifuoco dopo le 22;00 ma fino alle 24;00 Renzi vede e rilancia… - ma_regaa : @inomniapparatus però almeno alle 22 c'è il coprifuoco -