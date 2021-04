Coprifuoco abolito a San Marino: bar e ristoranti senza limitazioni (Di martedì 27 aprile 2021) Tolto il Coprifuoco sul Titano, si lavora a un protocollo che permetta il ballo e la discoteca. San Marino non ha più il Coprifuoco da ieri. Bar e ristoranti non hanno più limitazioni d’orario e nessuna limitazione di spostamento all’interno del territorio sammarinese. Oltre all’abolizione del Coprifuoco predisposto il tesserino vaccinale: sarà dato a chi vaccinato o risultato positivo al Covid Rimosso il Coprifuoco i divieti di assembramento e l’obbligo di mascherina rimangono, ma la Repubblica del Titano sembra essersi lasciata alle spalle la fase più cruciale della pandemia, con una campagna vaccinale al tappeto. Sono stati utilizzati sia il vaccino Pfizer che Sputnik e i risultati sono incoraggianti: ieri non si sono registrati nuovi positivi e decessi. Da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Tolto ilsul Titano, si lavora a un protocollo che permetta il ballo e la discoteca. Sannon ha più ilda ieri. Bar enon hanno piùd’orario e nessuna limitazione di spostamento all’interno del territorio sammarinese. Oltre all’abolizione delpredisposto il tesserino vaccinale: sarà dato a chi vaccinato o risultato positivo al Covid Rimosso ili divieti di assembramento e l’obbligo di mascherina rimangono, ma la Repubblica del Titano sembra essersi lasciata alle spalle la fase più cruciale della pandemia, con una campagna vaccinale al tappeto. Sono stati utilizzati sia il vaccino Pfizer che Sputnik e i risultati sono incoraggianti: ieri non si sono registrati nuovi positivi e decessi. Da ...

