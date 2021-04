Conferenza stampa Pochettino: «Non sarà una battaglia personale con Guardiola» (Di martedì 27 aprile 2021) Mauricio Pochettino ha parlato alla vigilia di PSG-Manchester City Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro il Manchester City. SFIDA A Guardiola – «Per me è solo una partita fra la mia squadra e un’altra. Non è una battaglia personale, c’è il PSG contro il Manchester City. sarà una battaglia tra due grandi formazioni. Guardiola è uno dei migliori allenatori del mondo, ammiro la sua carriera. Non sarà una partita facile per entrambe le squadre. Ci sono giocatori fantastici, sarà una gara difficile e competitiva». FELICITA NEYMAR – «È più facile chiederlo direttamente a lui. Il mio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Mauricioha parlato alla vigilia di PSG-Manchester City Mauricio, allenatore del PSG, ha parlato inalla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro il Manchester City. SFIDA A– «Per me è solo una partita fra la mia squadra e un’altra. Non è una, c’è il PSG contro il Manchester City.unatra due grandi formazioni.è uno dei migliori allenatori del mondo, ammiro la sua carriera. Nonuna partita facile per entrambe le squadre. Ci sono giocatori fantastici,una gara difficile e competitiva». FELICITA NEYMAR – «È più facile chiederlo direttamente a lui. Il mio ...

