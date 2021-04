Conferenza stampa Mahrez: «La Champions ci manca, daremo il massimo» (Di martedì 27 aprile 2021) Riyad Mahrez ha parlato alla vigilia di PSG-Manchester City Riyad Mahrez, esterno offensivo del Manchester City, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro il PSG. Champions – «La Champions è il trofeo che ci manca. Non credo che nessuno della nostra squadra abbia mai vinto la Champions. In Europa non c’è cosa migliore che giocare e vincere la Champions League. Prima però dobbiamo arrivare in finale. La cosa più importante è la gara di domani, daremo il massimo per vincere». FUTURO – «Ancora non ci penso. Sono felice qui, amo la squadra e la città. Sono concentrato solo sul City, vedremo». GUARDIOLA – «Ha fatto grandi cose per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Riyadha parlato alla vigilia di PSG-Manchester City Riyad, esterno offensivo del Manchester City, ha parlato inalla vigilia della semifinale di andata diLeague contro il PSG.– «Laè il trofeo che ci. Non credo che nessuno della nostra squadra abbia mai vinto la. In Europa non c’è cosa migliore che giocare e vincere laLeague. Prima però dobbiamo arrivare in finale. La cosa più importante è la gara di domani,ilper vincere». FUTURO – «Ancora non ci penso. Sono felice qui, amo la squadra e la città. Sono concentrato solo sul City, vedremo». GUARDIOLA – «Ha fatto grandi cose per ...

Advertising

renatobrunetta : Pieno di intelligenza, equilibrio e sapienza: è così che voglio ricordare Massimo Bordin, voce storica di… - acmilan : ??? The Coach's words on the eve of #LazioMilan Le parole del Mister alla vigilia della trasferta di Roma. Guarda l… - acmilan : ??? 'We need to play to our fullest potential' Coach Pioli's take on tomorrow's matchup at San Siro ??? ??? 'Dobbia… - enic_459 : RT @zorrobw: Già lo immagino alla prima conferenza stampa. Quel sorriso, quel maledetto sorriso. #Allegri - stebellentani : RT @santegidionews: Rsa e case di riposo: “un’eterna zona rossa”. Indagine sulla condizione degli #anziani ingiustamente reclusi. Conferenz… -