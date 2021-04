Confartigianato Vallesina | decisione presa sul nuovo responsabile Ecco le idee di Marco Arlia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato Vallesina

AnconaToday

JESI - Decisione presa, scelta fatta: Marco Arlia è il nuovo responsabile. La presentazione è avvenuta in una conferenza stampa organizzata presso la sede diJesi, a cui hanno preso parte il Segretario diImprese ...JESI - Decisione presa, scelta fatta: Marco Arlia è il nuovo responsabile. La presentazione è avvenuta in una conferenza stampa organizzata presso la sede diJesi, a cui hanno preso parte il Segretario diImprese ...JESI - Decisione presa, scelta fatta: Marco Arlia è il nuovo responsabile Confartigianato Vallesina. La presentazione è avvenuta in una conferenza stampa organizzata ...L’occasione per fare il punto sulle principali questioni di interesse per la città, come l’abbattimento dell’ex ospedale e il tema dehors JESI, 27 aprile 2021 – Il nuovo Responsabile territoriale Conf ...