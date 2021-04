Confartigianato trasporti: 'La crisi nel nostro settore viaggia più veloce in Italia che nell'Ue' (Di martedì 27 aprile 2021) La crisi nel mondo del trasporto e della logistica ha viaggiato molto più velocemente in Italia rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea. Lo dimostra uno studio realizzato da Confartigianato ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 27 aprile 2021) Lanel mondo del trasporto e della logistica hato molto piùmente inrispetto ad altri Paesi dell'Unione europea. Lo dimostra uno studio realizzato da...

Trasporti_Rizzo : #Pandemia e #Crisi economica: il comparto dei #Trasporti in #Italia perde 29mln di euro. L'articolo: ??… - Trasporti_Rizzo : #Confartigianato #Trasporti rivela i numeri delle perdite causate dalla #Pandemia di #Covid_19 nel 2020: ??-17.5%.… - Eleonora_Buffon : RT @Giornalepmi: Focus Confartigianato Trasporti: nel 2020 -28,8 miliardi di € di ricavi del settore, peggio che in Ue. Interventi per tutt… - Giornalepmi : Focus Confartigianato Trasporti: nel 2020 -28,8 miliardi di € di ricavi del settore, peggio che in Ue. Interventi p… - simoelle81 : RT @CeccarelliGroup: Il settore dei #trasporti e della #logistica sta registrando effetti rilevanti generati dalla #pandemia, con modifiche… -