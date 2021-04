Concorso Comune Roma, 350 amministrativi: requisiti, domanda e prove (Di martedì 27 aprile 2021) Nuove, importanti assunzioni grazie la disposizione dell’atteso Concorso Comune Roma, per la copertura di 250 posti del profilo professionale di istruttori amministrativi, categoria C, e di 100 posti di funzionari ammnistrativi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. Una procedura che sarà svolta solo per esami, e che rientra nel primo dei tre bandi pubblicati per i Concorsi Comune Roma per 1512 diplomati e laureati. I profili professionali richiesti in area amministrativa sono due: istruttore amministrativo: 250 posti; funzionario amministrativo: 100 posti. Concorso 1512 Comune Roma sbloccato: nuove modalità, assunzioni entro l’estate Vediamo ora nel dettaglio chi può partecipare a questo Concorso, quali ... Leggi su leggioggi (Di martedì 27 aprile 2021) Nuove, importanti assunzioni grazie la disposizione dell’atteso, per la copertura di 250 posti del profilo professionale di istruttori, categoria C, e di 100 posti di funzionari ammnistrativi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. Una procedura che sarà svolta solo per esami, e che rientra nel primo dei tre bandi pubblicati per i Concorsiper 1512 diplomati e laureati. I profili professionali richiesti in area amministrativa sono due: istruttore amministrativo: 250 posti; funzionario amministrativo: 100 posti.1512sbloccato: nuove modalità, assunzioni entro l’estate Vediamo ora nel dettaglio chi può partecipare a questo, quali ...

CittadiVicenza : Concorso lirico Tullio Serafin, il 14 giugno al Teatro Olimpico la finale del concorso. #vicenza @VicenzaInLirica… - InforGiovani : Bandi per l'assunzione di 1470 diplomati e laureati a tempo pieno e indeterminato. Il Comune di Roma ha indetto d… - CosenzaChannel : Per chi sta cercando lavoro si apre una nuova opportunità legata al mondo dei concorsi. - cschannel_news : Concorso Comune di Roma, riaperte le candidature: posti per diplomati e laureati - EdiltecnicoIT : Maxi Concorso Comune di Roma, 200 + 80 posti per profili tecnici -