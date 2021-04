Commissario Montalbano, Ingegner Sabatello: chi è Graziano Piazza (Di martedì 27 aprile 2021) Graziano Piazza è l’Ingegner Sabatello del Commissario Montalbano, nasce nel 1964 a Domodossola, cresce a Torino è un attore italiano di teatro, il quale fa anche il regista e lo scultore. (screenshot video)Sin da quando era in adolescenza si è avvicinato al teatro, seguendo le lezioni di mimo di Marcel Marceau, con il seminario sulla maschera neutra. Appena compie la maggiore età, esordirà sul piccolo schermo con un ruolo nella pellicola “Il Conte di Carmagnola”, diretto da Ugo Gregoretti. Come attore di teatro a Torino, vanta una vasta produzione di spettacoli teatrali. Grazie a questa vasta esperienza riesce a lavorare per diversi registi come Mario Missiroli e Giancarlo Sepe. Proprio con lui riuscirà a conoscere un regista teatrale, si tratta di Federico Tiezzi. A ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021)è l’del, nasce nel 1964 a Domodossola, cresce a Torino è un attore italiano di teatro, il quale fa anche il regista e lo scultore. (screenshot video)Sin da quando era in adolescenza si è avvicinato al teatro, seguendo le lezioni di mimo di Marcel Marceau, con il seminario sulla maschera neutra. Appena compie la maggiore età, esordirà sul piccolo schermo con un ruolo nella pellicola “Il Conte di Carmagnola”, diretto da Ugo Gregoretti. Come attore di teatro a Torino, vanta una vasta produzione di spettacoli teatrali. Grazie a questa vasta esperienza riesce a lavorare per diversi registi come Mario Missiroli e Giancarlo Sepe. Proprio con lui riuscirà a conoscere un regista teatrale, si tratta di Federico Tiezzi. A ...

