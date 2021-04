Come sta Alex Zanardi? Le ultime novità. Notizie confortanti dal figlio (Di martedì 27 aprile 2021) “Papà è cosciente già da un po’ di tempo, ormai da alcuni mesi. Piano piano le sue condizioni stanno migliorando. Sono piccoli passi. Ma sappiamo che è un percorso lungo, ci vorrà molto tempo“. Sono queste le condizioni di Alex Zanardi, descritte da suo figlio Niccolò in un’intervista concessa a Repubblica. Non ci sono però certezze sul futuro dell’atleta, una vera e propria icona dello sport italiano e mondiale. Niccolò è infatti stato molto chiaro: “Nessuno sa dirci cosa potrà tornare a fare. Sta migliorando sì, ma sappiamo che si tratta di un percorso molto lungo. In questi mesi non gli abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno e il nostro affetto“. Come riporta il Giornale di Vicenza e L’Arena, Alex Zanardi è ricoverato da tre settimane nella sezione gravi cerebrolesi del ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) “Papà è cosciente già da un po’ di tempo, ormai da alcuni mesi. Piano piano le sue condizioni stanno migliorando. Sono piccoli passi. Ma sappiamo che è un percorso lungo, ci vorrà molto tempo“. Sono queste le condizioni di, descritte da suoNiccolò in un’intervista concessa a Repubblica. Non ci sono però certezze sul futuro dell’atleta, una vera e propria icona dello sport italiano e mondiale. Niccolò è infatti stato molto chiaro: “Nessuno sa dirci cosa potrà tornare a fare. Sta migliorando sì, ma sappiamo che si tratta di un percorso molto lungo. In questi mesi non gli abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno e il nostro affetto“.riporta il Giornale di Vicenza e L’Arena,è ricoverato da tre settimane nella sezione gravi cerebrolesi del ...

