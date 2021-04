Come il governo indiano sta oscurando le proteste sulla gestione del Covid-19 (Di martedì 27 aprile 2021) Mentre in India la situazione sanitaria legata al Covid-19 si fa ogni giorno più drammatica cominciano a crearsi delle pericolose fratture tra l’opinione pubblica e il governo. Molte persone si stanno organizzando sulla rete per rispondere alla censura attuata dal governo sui social media. Secondo il the Indian Express domenica scorsa il Ministero della tecnologia e dell’informazione ha chiesto a Twitter, Facebook, Instagram e altre piattaforme di rimuovere circa 100 post che criticavano il modo in cui è stata gestita la pandemia. Twitter ha aderito all’appello governativo, impedendo ai residenti nel paese di visualizzare i post di personalità “critiche” che includono un ministro, un membro dell’opposizione del parlamento indiano, giornalisti e diverse persone comuni. India will never forgive PM ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) Mentre in India la situazione sanitaria legata al-19 si fa ogni giorno più drammatica cominciano a crearsi delle pericolose fratture tra l’opinione pubblica e il. Molte persone si stanno organizzandorete per rispondere alla censura attuata dalsui social media. Secondo il the Indian Express domenica scorsa il Ministero della tecnologia e dell’informazione ha chiesto a Twitter, Facebook, Instagram e altre piattaforme di rimuovere circa 100 post che criticavano il modo in cui è stata gestita la pandemia. Twitter ha aderito all’appello governativo, impedendo ai residenti nel paese di visualizzare i post di personalità “critiche” che includono un ministro, un membro dell’opposizione del parlamento, giornalisti e diverse persone comuni. India will never forgive PM ...

Ultime Notizie dalla rete : Come governo Come il governo indiano sta oscurando le proteste sulla gestione del Covid - 19 La censura social del governo indiano non è però nuova ma risale agli inizi di quest'anno. Tra gennaio e febbraio Twitter entrò nel mirino del ministero dell'informatica dopo che in un primo momento ...

Come il governo indiano sta oscurando le proteste sulla gestione del Covid-19 Mentre in India la situazione sanitaria legata al Covid-19 si fa ogni giorno più drammatica cominciano a crearsi delle pericolose fratture tra l’opinione pubblica e il governo.Molte ...

