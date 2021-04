Cnr | dallo studio di un nuovo farmaco speranze di cura per il cancro al polmone

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 aprile 2021) Unosu unha dimostrato la possibilità di diminuire la crescita tumorale in studi preclinici condotti in laboratorio sul modello murino con tumore aldel sottotipo molecolare K-RAS mutato. La ricerca e’ frutto di un lavoro internazionale guidato da Elena Levantini dell’Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Itb) di Pisa dove coordina il Laboratorio di oncologia molecolare, e con incarichi da ricercatrice anche nel reparto di Ematologia/Oncologia dell’ospedale BIDMC della Harvard Medical School di Boston. Il tumore dele’ la prima causa di morte per, responsabile di circa un terzo delle morti per malattie oncologiche. Nonostante gli enormi progressi scientifici, al momento le opzioni terapeutiche sono ...