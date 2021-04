Clamoroso | Nagelsmann al Bayern Monaco per 25 milioni di euro

(Di martedì 27 aprile 2021) La notizia era nell’aria ma, per come è arrivata, ha sconvolto il mondo del calcio e tutta la Bundesliga: Julianlascia il Lipsia per approdare al. E fin qui, nulla di particolare. Il particolareè il prezzo della penale che i bavaresi hanno pagato alla compagine della Red Bull per prelevare l’allenatore: costerà 25dialpotrebbe inaugurare un nuovo fronte del calciomercato.alper 25diin Germania Julianè un allenatore giovanissimo, ma già in ascesa. Le grandi prestazioni del ...

Non la società guidata da Karl - Heinz Rummenigge , che ha deciso di puntare ciecamente sue dunque spendere tale cifra, decisamente fuori mercato per l'ingaggio di un allenatore. Per il ...Il Lipsia perde a Colonia e a quattro giornate dalla fine sembra alzare bandiera bianca. Dopo il pareggio casalingo contro l'Hoffenheim, gli uomini divengono battuti 2 - 1 dal Colonia , penultimo in classifica. Decide una doppietta di Hector, che vanifica l'eurogol di Haidara. Nel finale palo di ...Nonostante i tempi di crisi il Bayern Monaco ha deciso di investire una cifra enorme per ingaggiare l'allenatore per la prossima stagione.Il Bayern Monaco sembra aver individuato il sostituto di Hans Flick in Nagelsmann, ma c'è una condizione imposta dal Lipsia che blocca la trattativa ...