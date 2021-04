Circolano delle storie false su persone positive al coronavirus al supermercato (Di martedì 27 aprile 2021) Il protagonista è un medico che riconosce i suoi pazienti, in varie città: girano su WhatsApp e perfino sui giornali Leggi su ilpost (Di martedì 27 aprile 2021) Il protagonista è un medico che riconosce i suoi pazienti, in varie città: girano su WhatsApp e perfino sui giornali

Advertising

ilpost : Circolano delle storie false su persone positive al coronavirus al supermercato - LoSimeone : @disinformatico Un momento. Il fatto più triste, secondo me, non è che circolano auto che non potevano circolare, m… - 1926Napoletano : @manu67915486 @ToniAzzurri 1 maggio sembra allegri perchè la moglie fa il concerto , dai puntini sembra lucianone S… - Claudio38748087 : @francescatotolo @ivanacristofane Mamma miaaa che du palle !! ogni 25 aprile bisogna star a sentire sti piagnucolon… - aldoceccarelli : RT @DomaniGiornale: Se e quando arriverà il via libera ai mandati, fosse anche “per merito”, come prevedono alcune voci che circolano in qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Circolano delle Migranti. Ecco i volti dei desaparecidos del Mediterraneo Fatti sparire dai ragionieri delle vite a perdere: i trafficanti che li hanno dati in pasto al mare ... Perdino le poche immagini che di loro circolano, spesso non hanno un nome accanto. Però ci ...

Per i vaccinati dovrebbero esserci regole diverse? ... quanto i vaccini si dimostreranno protettivi nei confronti delle diverse varianti virali, se ci saranno differenze tra un vaccino e l'altro. Nell'ambito di questa situazione fluida , circolano anche ...

Circolano delle storie false su persone positive al coronavirus al supermercato Il Post Circolano delle storie false su persone positive al coronavirus al supermercato Il protagonista è un medico che riconosce i suoi pazienti, sono ambientate in città diverse e girano su WhatsApp e perfino sui giornali ...

Covid, come si cura a casa: le nuove linee guida Cure a casa Covid, aggiornata la circolare con le linee guida per i casi lievi. Tra le novità la valutazione sui pazienti da indirizzare nei centri per il trattamento con gli anticorpi monoclonali. To ...

Fatti sparire dai ragionierivite a perdere: i trafficanti che li hanno dati in pasto al mare ... Perdino le poche immagini che di loro, spesso non hanno un nome accanto. Però ci ...... quanto i vaccini si dimostreranno protettivi nei confrontidiverse varianti virali, se ci saranno differenze tra un vaccino e l'altro. Nell'ambito di questa situazione fluida ,anche ...Il protagonista è un medico che riconosce i suoi pazienti, sono ambientate in città diverse e girano su WhatsApp e perfino sui giornali ...Cure a casa Covid, aggiornata la circolare con le linee guida per i casi lievi. Tra le novità la valutazione sui pazienti da indirizzare nei centri per il trattamento con gli anticorpi monoclonali. To ...