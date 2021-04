Cimiteri, Ama: massimo sforzo, 4.500 cremazioni da inizio anno (Di martedì 27 aprile 2021) Roma – Ama, “in stretto raccordo con Roma Capitale, sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni Cimiteriali. Dall’inizio di quest’anno, presso il Cimitero di Prima Porta, sono state effettuate oltre 4.500 cremazioni, 568 soltanto negli ultimi quindici giorni, e oltre 6.700 operazioni tra inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni.” “Sia per la parte amministrativa che per quella operativa si sta producendo il massimo sforzo per far fronte alla crescita dei decessi e della domanda connessa, ottemperando a tutte le norme per la sicurezza e alle misure di contenimento del Covid-19, a tutela dei lavoratori e degli utenti. L’impianto crematorio romano restera’ attivo anche il prossimo 1° maggio e le salme ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021) Roma – Ama, “in stretto raccordo con Roma Capitale, sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili per assicurare il regolare svolgimento delle operazioniali. Dall’di quest’, presso il Cimitero di Prima Porta, sono state effettuate oltre 4.500, 568 soltanto negli ultimi quindici giorni, e oltre 6.700 operazioni tra inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni.” “Sia per la parte amministrativa che per quella operativa si sta producendo ilper far fronte alla crescita dei decessi e della domanda connessa, ottemperando a tutte le norme per la sicurezza e alle misure di contenimento del Covid-19, a tutela dei lavoratori e degli utenti. L’impianto crematorio romano restera’ attivo anche il prossimo 1° maggio e le salme ...

