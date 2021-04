Ciclismo | Ranking UCI 27 aprile | l’Italia perde una posizione e scivola al 6° posto! Roglic al comando

(Di martedì 27 aprile 2021) Primozresta sempre saldamente in testa alUCI, la classifica siglata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo sloveno, lo scorso anno vincitore della Vuelta di Spagna e secondo al Tour de France, occupa la primacon 4886 punti, nonostante non sia riuscito a difendere la vittoria conquistata lo scorso anno alla Liegi-Bastogne-Liegi. La Classica Monumento è stata vinta dal suo connazionale Tadej Pogacar, secondo a poco più di 900 punti di ritardo. Il belga Wout van Aert, trionfatore alla Gand-Wevelgem ormai un mese fa, rimane al terzo posto con 3811 punti. A inseguirlo c’è il francese Julian Alaphilippe: il Campione del Mondo, secondo alla Liegi, ha operato il sorpasso sull’olandese Mathieu van der Poel. L’eterno Alejandro Valverde, sul podio alla Doyenne nel giorno del suo 41mo compleanno, ...

