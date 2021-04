Ciclismo | Adrie van der Poel | “Wout Van Aert e Tadej Pogacar sono stati i migliori corridori di questa primavera”

(Di martedì 27 aprile 2021) Con la Liegi-Bastogne-Liegi che si è tenuta domenica ed è stata vinta da, si è a tutti gli effetti chiusa la stagione delle classiche di. Dalla Strade Bianche in poi, in questo 2021, abbiamo potuto godere di un grande spettacolo dati i numeri fatti da campioni del rango di, Primoz Roglic, Mathieu van derVan, Tom Pidcock e Julian Alaphilippe. Il leggendariovan der, fuoriclasse delanni ’80 e papà di Mathieu van der, ha tracciato un bilancio dellain un’intervista rilasciata a Wielerflits e ha indicato iche, per lui,...

...della Ineos Grenadiers si è fatto conoscere in ogni tipo di disciplina nel mondo del. ... infatti, è già a lottare nei circuiti di Belgio e Olanda, trovando un 2° posto nel Grand Prixvan ...... il cui padreaveva conquistato il Giro delle Fiandre 35 anni fa, ed il suo eterno rivale, il ... ennesima testimonianza d'un momento buio per ilitaliano che sembra ancora lontano dalla ...Con la Liegi-Bastogne-Liegi che si è tenuta domenica ed è stata vinta da Tadej Pogacar, si è a tutti gli effetti chiusa la stagione delle classiche di primavera. Dalla Strade Bianche in poi, in questo ...Chi sarà l’erede di Mathieu Van der Poel all’Amstel Gold Race 2021? Sono in tanti a porsi questa domanda e i nomi più gettonati sono quelli di Wout Van Aert, Primoz Roglic e Jualian Alaphilippe. cicli ...